Хачанов: не думал, что матч с Карацевым будет настолько тяжёлым
Россиянин Карен Хачанов прокомментировал победу (4:6, 7:5, 6:3) над соотечественником Асланом Карацевым в матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге.
«Небольшая нервозность всегда есть. Она, конечно, контролируемая, но всё же. Я ожидал тяжелый матч, потому что знал, что ему терять нечего, он играет против более высокого по рейтингу игрока. Я слышал пресс-конференцию Аслана, в которой он сказал, что это его сильнее мотивирует и подбадривает, поэтому я ждал тяжёлый матч, но не думал, что он будет настолько тяжёлым. В начале матча все его мячи попадали в корт, ему нужно отдать за это должное. Он делал свое дело и делал его хорошо, поэтому в начале мне было тяжело, да», — приводит слова Хачанова пресс-служба турнира.
Хачанов победил Карацева в трёх сетах и вышел в четвертьфинал турнира в Петербурге
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