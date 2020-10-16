Серена Уильямс провела фотосессию в коротком чёрном платье. Фото

Американка Серена Уильямс на своей странице в «Инстаграме» показала backstage фотосессии для модного бренда обуви. На фотографиях Серена позирует в чёрном кожаном платье.

Посмотреть фотографии можно на странице Серены Уильямс в "Инстаграме".

Серена Уильямс — 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая первая ракетка мира.

На прошедшем Открытом чемпионате Франции Уильямс завершила выступление после первого круга. Спортсменка повредила ахиллово сухожилие и снялась с турнира. Победительницей «Ролан Гаррос» стала польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в финальном матче соревнований обыграла чемпионку Australian Open 2020 Софью Кенин из США.