Серена Уильямс провела фотосессию в коротком чёрном платье. Фото
Американка Серена Уильямс на своей странице в «Инстаграме» показала backstage фотосессии для модного бренда обуви. На фотографиях Серена позирует в чёрном кожаном платье.
Посмотреть фотографии можно на странице Серены Уильямс в "Инстаграме".
Серена Уильямс — 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая первая ракетка мира.
На прошедшем Открытом чемпионате Франции Уильямс завершила выступление после первого круга. Спортсменка повредила ахиллово сухожилие и снялась с турнира. Победительницей «Ролан Гаррос» стала польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в финальном матче соревнований обыграла чемпионку Australian Open 2020 Софью Кенин из США.
С. Уильямс и Шарапова вошли в список богатейших женщин до 40 лет, добившихся всего сами
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