В 2021 году Уимблдон может пройти при пустых трибунах

В 2021 году Уимблдон может пройти без зрителей, сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте.

Сообщается, что организаторы рассматривают ещё два варианта проведения соревнований: с полной и частичной заполняемостью трибун. Всё будет зависеть от решения властей и здравоохранительных организаций.

«Нашей первоочерёдной задачей остаётся обеспечение безопасности всех причастных, в особенности гостей турнира, персонала и спортсменов. Мы работаем с соответствующими правительственными и здравоохранительными организациями наряду с остальной спортивной индустрией, чтобы оценить возможности в условиях продолжающейся пандемии», — говорится в сообщении.

Из-за пандемии коронавируса в этом году турнир был отменён впервые с 1945 года.