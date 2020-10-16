У Маркеты Вондроушовой обнаружили коронавирус перед стартом турнира в Остраве

Чешка Маркета Вондроушова на своей странице в «Инстаграме» сообщила, что у неё обнаружен коронавирус, однако позже удалила публикацию.

«Действительно хотела сыграть на турнире в Остраве. Организаторы хорошо поработали, чтобы провести этот турнир. К несчастью сегодня я узнала о положительном результате теста на коронавирус и вынуждена сняться с соревнований. Это случилось совсем не вовремя, и мне жаль, что я не смогу выступить. Надеюсь, теннисисткам и организаторам турнира предстоит хорошая неделя», — написала Вондроушова.

Она стала первой теннисисткой из топ-100 рейтинга WTA, заразившейся коронавирусом.

Власти Чехии разрешили провести турнир в Остраве, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования пройдут с 19 по 25 октября.