Рублёв: такие матчи бывают редко. Если мы с Норри сыграем ещё 10 раз, счёт будет другим

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу (6:2, 6:1) над британцем Кэмероном Норри в четвертьфинальном матче турнира в Санкт-Петербурге.
«Всё удачно сложилось, с самого начала контролировал ход матча, поэтому почувствовал уверенность и стал ещё лучше играть и поддавливать соперника. Но то, что сегодня случилось, бывает редко. Если мы сыграем ещё 10 раз, счёт будет совсем другим», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира.
В полуфинальном матче Рублёв сыграет с победителем пары Стэн Вавринка (Швейцария) — Денис Шаповалов (Канада).
Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев, в прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.
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