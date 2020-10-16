Петрова рассказала, как её тренер бросил в мусорный бак отца Шараповой

Экс третья ракетка мира из России Надежда Петрова рассказала историю, из-за которой на протяжении всей карьеры её отношения с соотечественницей Марией Шараповой были напряжёнными.



«С ней всегда были тяжёлые отношения. История началась много лет назад, когда Мария только появилась в туре.



Ей 15, Америка, один из её первых профессиональных турниров. Играли во втором круге. С одной стороны корта сидел её отец, с другой – тренер Роберт Лэнсдорп. В переходах они постоянно что-то комментировали, подсказывали, активно болели за Машу, отец кричал. Судья не реагировал даже тогда, когда они громко хлопали перед моей подачей, чтобы вынудить меня ошибиться. В один момент на приёме отец крикнул по-русски под руку: «А ты не примешь!» Я развернулась и грубо ответила по-английски: «Закройте свой рот!» Ну только в другой форме.



Матч я проиграла в трёх сетах. Мария уже тогда играла хорошо, но крики с трибун просто вывели. После матча мы пересеклись у раздевалок: мой тренер – молодой парень из Голландии, я и её отец. Тренер стал кричать: «Как вы себя ведёте? Это некрасиво, это неспортивно». Дошло до того, что кинулся на Юрия, взял за горло и бросил в большой мусорный бак. За это тренера дисквалифицировали на несколько турниров, а с Машей начались напряжённые отношения, которые длились всю карьеру. Доходило до того, что проходишь мимо, а она отводит взгляд – не здоровается», — цитирует Петрову Sports.ru.



На счету Надежды 13 побед на турнирах WTA в одиночном разряде и 24 — в парном. В паре экс третья ракетка мира дважды выигрывала Итоговый турнир и завоевала бронзу на Олимпиаде в Лондоне 2012 года. На турнирах «Большого шлема» её лучший результат в одиночном разряде — два полуфинала «Ролан Гаррос» (2003, 2005 годы), в парном разряде — финалы «Ролан Гаррос» (2012) и US Open (2010).

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