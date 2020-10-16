Мусетти — первый теннисист, рождённый в 2002 году, пробившийся в 1/2 финала на АТР-турнире
Итальянец Лоренцо Мусетти, пробившийся в полуфинал соревнований в Кальяри (Италия, Сардиния), стал первым теннисистом 2002 года рождения, который прошёл так далеко по турнирной сетке турнира категории АТР.
В матче 1/4 финала Sardegna Open он обыграл немца Янника Ханфмана — 6:2, 6:4. За выход в финал он поспорит с сербским теннисистом Ласло Джере.
Параллельно пройдёт второй полуфинал соревнований, в котором сыграют серб Данило Петрович и итальянец Марко Чеккинато.
В текущем сезоне 18-летний Мусетти провёл 40 официальных матчей, в которых одержал 28 побед. В его активе победа на турнире категории «Челленджер» в Форли (Италия).
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