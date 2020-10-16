Мусетти — первый теннисист, рождённый в 2002 году, пробившийся в 1/2 финала на АТР-турнире

Итальянец Лоренцо Мусетти, пробившийся в полуфинал соревнований в Кальяри (Италия, Сардиния), стал первым теннисистом 2002 года рождения, который прошёл так далеко по турнирной сетке турнира категории АТР.



В матче 1/4 финала Sardegna Open он обыграл немца Янника Ханфмана — 6:2, 6:4. За выход в финал он поспорит с сербским теннисистом Ласло Джере.

Параллельно пройдёт второй полуфинал соревнований, в котором сыграют серб Данило Петрович и итальянец Марко Чеккинато.

В текущем сезоне 18-летний Мусетти провёл 40 официальных матчей, в которых одержал 28 побед. В его активе победа на турнире категории «Челленджер» в Форли (Италия).