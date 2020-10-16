Кирьос: счастлив, что «Лейкерс» выиграли титул в честь Коби. Я никогда не забуду его

Австралийский теннисист Ник Кирьос, являющийся поклонником таланта Коби Брайанта, в очередной раз почтил память великого баскетболиста.



«До сих пор с ужасом вспоминаю день, когда узнал о гибели Коби. Эта новость была первой, которую я прочитал после того как проснулся. Честно говоря, сначала я даже не поверил в то, что его смерть является правдой.



Тот день был невероятно грустным, однако я очень счастлив, что „Лейкерс“ и Леброн выиграли чемпионский титул в честь него. Брайант — тот человек, которого я никогда не забуду, ведь я тренируюсь и играю в его футболке, а на моей руке татуировка с его изображением», — цитирует Кирьоса ESPN.

Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.



В сезоне-2019/2020 «Лос-Анджелес Лейкерс» стали чемпионом НБА, обыграв в финальной серии плей-офф «Майами Хит» (4-2). Игроки калифорнийского клуба посвятили победу Коби, в майках в честь которого играли в некоторых матчах постсезона.