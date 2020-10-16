Раонич: в матче с Хачановым мне помогла удача, однако на неё не надо слишком рассчитывать

Канадский теннисист Милош Раонич поделился эмоциями после победы над россиянином Кареном Хачановым в матче 1/4 финала соревнований в Санкт-Петербурге. Финалист Уимблдона-2016 выиграл со счётом 6:1, 7:6 (7:1).



«Для меня матч получился хорошим. Было очевидно, что поединок будет трудным, я понимал, что мне нужно показывать мой лучший теннис. Именно это я и сделал с самого начала матча. Я очень доволен уровнем игры, который продемонстрировал сегодня. Мне помогла сегодня в том числе и удача, но на неё нельзя слишком рассчитывать. Если удача будет со мной в полуфинале, то я буду только этому рад», — цитирует Раонича официальный сайт соревнований.



В полуфинале турнира Раонич сыграет с представителем Хорватии Борной Чоричем.



Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл Борну Чорича.

Хачанов проиграл Раоничу и покинул розыгрыш турнира в Санкт-Петербурге