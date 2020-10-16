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Джокович не сыграет на «Мастерсе» в Париже — на нём он не может заработать очки

Джокович не сыграет на «Мастерсе» в Париже — на нём он не может заработать очки
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира Новак Джокович принял решение пропустить турнир категории «Мастерс» в Париже (Франция). Об этом сообщает журналист Жозе Моргадо в своём «твиттере».

Причиной такого решения сербского теннисиста стали обновлённые правила набора рейтинговых очков, введённые в связи с длительной паузой в сезоне. Исходя из них Джокович, будучи чемпионом соревнований, не нуждается в защите титула — очки в любом случае сохранятся на его балансе. В то же время он, в отличие от других теннисистов, не сможет заработать новые очки.

В связи с этим серб планирует выступить на турнире в Вене (Австрия), где сможет добавить на свой счёт до 500 очков, а также на Итоговом турнире, где может заработать до 1300 дополнительных очков.

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