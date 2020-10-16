Джокович не сыграет на «Мастерсе» в Париже — на нём он не может заработать очки
Первая ракетка мира Новак Джокович принял решение пропустить турнир категории «Мастерс» в Париже (Франция). Об этом сообщает журналист Жозе Моргадо в своём «твиттере».
Причиной такого решения сербского теннисиста стали обновлённые правила набора рейтинговых очков, введённые в связи с длительной паузой в сезоне. Исходя из них Джокович, будучи чемпионом соревнований, не нуждается в защите титула — очки в любом случае сохранятся на его балансе. В то же время он, в отличие от других теннисистов, не сможет заработать новые очки.
В связи с этим серб планирует выступить на турнире в Вене (Австрия), где сможет добавить на свой счёт до 500 очков, а также на Итоговом турнире, где может заработать до 1300 дополнительных очков.
- 16 октября 2020
-
22:33
-
22:02
-
21:31
-
21:01
-
20:44
-
20:09
-
19:43
-
19:18
-
18:45
-
18:19
-
17:56
-
15:38
-
14:34
-
14:18
-
13:27
-
12:44
-
10:22
-
09:58
-
09:28
-
00:32
- 15 октября 2020
-
23:40
-
22:51
-
21:43
-
21:27
-
19:20
-
19:06
-
18:33
-
17:34
-
16:49
-
16:23
-
15:51
-
15:37
-
14:57
-
14:53
-
14:42
Партнерский контент