Вавринка: Шаповалов играет очень сильно, ему по силам выиграть турнир в Санкт-Петербурге

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал поражение в четвертьфинале St. Petersburg Open. В двух партиях он уступил канадцу Денису Шаповалову — 4:6, 5:7.
«Денис в целом лучше сегодня играл. Он играл более агрессивно, вёл игру. Если бы мне удалось выиграть первые два гейма в сете, то было бы проще, но вообще, он сегодня очень хорошо играл.
Я старался диктовать ход розыгрыша очка, но против такого игрока, как Шаповалов, это непросто. Он играет очень быстро, очень агрессивно, выходит к сетке, хорошо подаёт, поэтому мне надо было приспосабливаться к его игре и менять ритм, но в ключевые моменты он действительно сыграл лучше.
Он способен выиграть весь турнир. Вообще, на этом турнире очень сильный состав, много сильных игроков, и Шаповалов относится к этим сильным игрокам. Поэтому — да, он точно способен победить на этом турнире.
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