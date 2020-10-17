Шаповалов: Рублёв — один из лучших игроков на планете. Матч будет сложным, но интересным
Канадский теннисист Денис Шаповалов поделился ожиданиями от полуфинального матча St. Petersburg Open, в котором его соперником станет представитель России Андрей Рублёв.
«Я считаю, что сейчас Андрей – один из лучших игроков на планете. Он здорово проводит последние несколько турниров. Предполагаю, что наш завтрашний матч будет сложным. Иногда наша игра выглядит одинаковой, мы оба играем очень агрессивно и любим забивать, так что будет сложно, но интересно», — цитирует Шаповалова официальный сайт соревнований.
Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл хорвата Борну Чорича.
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