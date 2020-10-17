Вторая ракетка России Андрей Рублёв снялся с турнира в Антверпене (Нидерланды). Об этом сообщает Entry List Updates.



Турнир категории АТР 250 пройдёт с 19 по 25 октября. Действующим чемпионом соревнований является британец Энди Маррей — в финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл Стэна Вавринку из Швейцарии — 3:6, 6:4, 6:4.



На этой неделе Рублёв выступает на соревнованиях в Санкт-Петербурге, где уже пробился в полуфинал. За выход в главный матч турнира он поспорит с представителем Канады Денисом Шаповаловым.

Напомним, россиянин ведёт борьбу за попадание на Итоговый турнир АТР. За две путёвки в Лондон, помимо Рублёва, ведут борьбу аргентинец Диего Шварцман, итальянец Маттео Берреттини, француз Гаэль Монфис и канадец Денис Шаповалов.