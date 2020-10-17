Хачанов: с Раоничем тяжело вернуться в игру, если отдаёшь один брейк

Российский теннисист Карен Хачанов подвёл итоги матча 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге с канадцем Милошом Раоничем. Встреча закончилась поражением россиянина со счётом 1:6, 6:7.

«Я бы не сказал, что я гораздо больше нервничал, чем обычно. Когда выходишь на корт, ты хочешь начать как можно лучше. В сегодняшнем матче я начал не очень удачно, а он начал хорошо. Это давление начинаешь чувствовать всё больше и больше по ходу матча, особенно с таким игроком, как Милош, который очень хорошо подаёт, то есть, если ты отдаешь один брейк, то уже тяжело вернуться, а если отдаёшь два, то тем более.

Тогда начинаешь ещё больше зажиматься в каких-то моментах, потому что ты не знаешь, что тебе лучше сделать, чтобы постараться эти геймы взять. Второй сет был очень близкий, поэтому я всё сделал правильно. Он подал три эйса на тай-брейке, и матч закончился», — приводит слова Хачанова пресс-служба турнира.