Павлюченкова выложила фото из пустыни

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На ней спортсменка в одной из пустынь ОАЭ.

«Это было нереально! Нереальный опыт», — подписала фото теннисистка.



29-летняя Павлюченкова занимает 38-е место в рейтинге WTA. В этом сезоне она провела 17 матчей, в которых одержала девять побед. На Открытом чемпионате Франции она дошла до второго круга, где уступила теннисистке из Чехии Катержине Синяковой — 3:6, 4:6. На старте соревнований обыграла соотечественницу, Светлану Кузнецову, — 6:1, 2:6, 6:1.



Ранее стало известно об уходе Анастасии из совета игроков WTA. Позже теннисистка пояснила такое решение.