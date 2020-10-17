Павлюченкова выложила фото из пустыни
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На ней спортсменка в одной из пустынь ОАЭ.
«Это было нереально! Нереальный опыт», — подписала фото теннисистка.
29-летняя Павлюченкова занимает 38-е место в рейтинге WTA. В этом сезоне она провела 17 матчей, в которых одержала девять побед. На Открытом чемпионате Франции она дошла до второго круга, где уступила теннисистке из Чехии Катержине Синяковой — 3:6, 4:6. На старте соревнований обыграла соотечественницу, Светлану Кузнецову, — 6:1, 2:6, 6:1.
Ранее стало известно об уходе Анастасии из совета игроков WTA. Позже теннисистка пояснила такое решение.
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