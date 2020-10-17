Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Павлюченкова выложила фото из пустыни

Павлюченкова выложила фото из пустыни
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На ней спортсменка в одной из пустынь ОАЭ.

«Это было нереально! Нереальный опыт», — подписала фото теннисистка.

29-летняя Павлюченкова занимает 38-е место в рейтинге WTA. В этом сезоне она провела 17 матчей, в которых одержала девять побед. На Открытом чемпионате Франции она дошла до второго круга, где уступила теннисистке из Чехии Катержине Синяковой — 3:6, 4:6. На старте соревнований обыграла соотечественницу, Светлану Кузнецову, — 6:1, 2:6, 6:1.

Ранее стало известно об уходе Анастасии из совета игроков WTA. Позже теннисистка пояснила такое решение.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020