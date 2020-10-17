Раонич — о величии «Большой тройки»: не стоит забывать Бьорна Борга

Канадский теннисист Милош Раонич прокомментировал 13-ю победу Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос» и высказал мнение о доминировании в теннисе Надаля, Роджера Федерера и Новака Джоковича.



«Рафа сделал невероятное! Кажется, он это сделал за 16 лет, из которых проиграл на «Ролан Гаррос» лишь два матча, а один год не смог участвовать в турнире. Думаю, ему под силу выиграть «Ролан Гаррос» и в четырнадцатый раз.



В вопросе, кто из этих троих игроков лучший, слишком много неизвестных моментов. Мы знаем, что Джокович самый здоровый из них в плане отсутствия травм. Федерер возвращается в следующем году. Нужно учитывать много факторов, всех и не сосчитать: это не только выигранные «Шлемы», это ещё и количество выигранных «мастерсов», результаты матчей, количество недель в статусе первой ракетки мира и так далее.



Считаю, нам везёт: мы одновременно можем наблюдать соперничество трёх этих игроков. И не забудьте Бьорна Борга, который выиграл 5 титулов «Большого шлема» до 25 лет. Это тоже выдающийся результат, и это важно учитывать, когда спорим о том, кто самый великий», — цитирует Раонича официальный сайт St. Petersburg Open.