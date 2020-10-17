Раонич — о величии «Большой тройки»: не стоит забывать Бьорна Борга

Канадский теннисист Милош Раонич прокомментировал 13-ю победу Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос» и высказал мнение о доминировании в теннисе Надаля, Роджера Федерера и Новака Джоковича.
«Рафа сделал невероятное! Кажется, он это сделал за 16 лет, из которых проиграл на «Ролан Гаррос» лишь два матча, а один год не смог участвовать в турнире. Думаю, ему под силу выиграть «Ролан Гаррос» и в четырнадцатый раз.
В вопросе, кто из этих троих игроков лучший, слишком много неизвестных моментов. Мы знаем, что Джокович самый здоровый из них в плане отсутствия травм. Федерер возвращается в следующем году. Нужно учитывать много факторов, всех и не сосчитать: это не только выигранные «Шлемы», это ещё и количество выигранных «мастерсов», результаты матчей, количество недель в статусе первой ракетки мира и так далее.
Считаю, нам везёт: мы одновременно можем наблюдать соперничество трёх этих игроков. И не забудьте Бьорна Борга, который выиграл 5 титулов «Большого шлема» до 25 лет. Это тоже выдающийся результат, и это важно учитывать, когда спорим о том, кто самый великий», — цитирует Раонича официальный сайт St. Petersburg Open.
- 17 октября 2020
-
10:25
-
09:51
-
09:51
-
09:25
-
00:59
-
00:21
- 16 октября 2020
-
23:50
-
23:15
-
23:05
-
22:33
-
22:02
-
21:31
-
21:01
-
20:44
-
20:09
-
19:43
-
19:18
-
18:45
-
18:19
-
17:56
-
15:38
-
14:34
-
14:18
-
13:27
-
12:44
-
10:22
-
09:58
-
09:28
-
00:32
- 15 октября 2020
-
23:40
-
22:51
-
21:43
-
21:27
-
19:20
-
19:06