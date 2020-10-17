Надаль: тело плохо отреагировало на паузу в сезоне

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время паузы в теннисном сезоне.



«Если говорить о периоде, когда теннис встал на паузу, тело отреагировало на застой не наилучшим образом.



Бывали дни, когда очень мало тренировался и возникали неприятные ощущения во всём теле. Приходилось тренироваться без чётких целей, а это лишь усугубляло проблемы. Здорово, что рядом были нужные люди, они подталкивали, когда было необходимо, и в то же время давали свободу, когда мне это было нужно.



Нам пришлось принять ряд тяжёлых решений, например отказаться от выступления на US Open. Не знаю, каким стало это решение, правильным или нет. Сейчас все, кажется, довольны, потому что я выиграл на «Ролан Гаррос», но никто не знает, что было бы в случае поездки в Нью-Йорк.



Дни во время паузы казались очень долгими. Впервые за три года взял в руки джойстик. Много играли в PlayStation со своей командой", — цитирует Надаля Tennis World USA.