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Тони Надаль: никто не сможет сделать что-то подобное тому, что сделали Рафа и Роджер

Тони Надаль: никто не сможет сделать что-то подобное тому, что сделали Рафа и Роджер
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля, высоко оценил вклад племянника, представителя Швейцарии Роджера Федерера, в большой теннис.

«Даже если не говорить о статистике, Федерер и Рафаэль подняли этот вид спорта на более высокий уровень, в более высокую категорию. Сомневаюсь, что кто-либо другой сможет сделать что-то подобное.

Мне кажется правильным, что оба считаются лучшими игроками в истории тенниса. Что касается Открытого чемпионата Франции», то ставки были высоки, и Рафа знал об этом с самого начала турнира. С одной стороны, он может сравниться с Роджером Федерером с рекордом турнира «Большого шлема», с другой — в случае поражения он обнулит свою статистику финалов «Ролан Гаррос», — цитирует Надаля El Pais.

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