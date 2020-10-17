Беккер: мне было больно, когда Надаль обыграл Джоковича на «Ролан Гаррос»

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер прокомментировал итоги мужского одиночного розыгрыша Открытого чемпионата Франции. В финальном матче испанец Рафаэль Надаль разгромил серба Новака Джоковича — 6:0, 6:2, 7:5.



«Было больно, когда Рафа обыграл Новака. Когда мы с Джоковичем работали вместе, это было замечательное время для обоих. Мы были братьями по духу», — цитирует Беккера Tennis World USA.



Беккер тренировал Джоковича с 2013 по 2016 год. Под его руководством серб выиграл шесть турниров «Большого шлема», в том числе собрал карьерный «Шлем», впервые выиграв «Ролан Гаррос».



Рафаэль Надаль, обыграв Джоковича в финале «РГ», одержал сотую победу на французском мэйджоре (при двух поражения). Титул чемпиона «Ролан Гаррос» стал у него 13-м в карьере.