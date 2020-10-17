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Вайда: буду работать с Джоковичем, пока он не побьёт все рекорды

Вайда: буду работать с Джоковичем, пока он не побьёт все рекорды
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Марьян Вайда, многолетний тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, рассказал о сотрудничестве с сербским теннисистом.

«Как долго буду работать в команде Новака? Пока он не побьёт все рекорды. Для начала мы должны вместе выиграть больше 20 турниров „Большого шлема“.

От других игроков Новака отличает абсолютное и невероятное стремление быть лучшим. Он прекрасно знает цель и каким образом должен к ней идти. У него особенное отношение к обязанностям — безупречное профессиональное. Джокович не просто так стоит на первой строчке в рейтинге — для этого он ежедневно трудится, и делает это очень усердно.

Думаю, сейчас он показывает лучший теннис в карьере. Получается, чем он старше, тем сильнее играет. Да, ему приходится чуть больше работать ради поддержания формы, но приобретаемый опыт компенсирует все усилия», — цитирует Вайду Novosti.rs.

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