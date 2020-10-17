Вайда — о поражении Джоковича на «РГ»: у Новака был один из плохих дней, у Надаля – лучший
Марьян Вайда, многолетний тренер первой ракетки мира Новака Джоковича прокомментировал разгромное поражение своего подопечного в финальном матче Открытого чемпионата Франции. Со счётом 0:6, 2:6, 5:7 он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.
«У Новака был один из плохих дней, а у Надаля – лучший. Испанцу удавалось всё, абсолютно всё. Как бы то ни было, именно Джокович по-прежнему остаётся первым в мире. Мы все гордимся его результатами — это просто потрясающе.
Рекорд Федерера по титулам и неделям в качестве первой ракетки мира? Это его цель, и я верю, что это произойдёт. Он может побить абсолютно все большие рекорды, ведь по сравнению с тем же Роджером он всё ещё молод», — цитирует Вайду Novosti.rs.
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