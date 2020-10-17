Рублёв: даже не думал о квалификации на Итоговый — в начале года и мыслей таких не было

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал возможное попадание на Итоговый турнир АТР. Ранее на ATP Finals квалифицировался Даниил Медведев.



«Честно говоря, даже не думал об этом. Не слежу, сколько очков мне нужно добрать, на сколько очков отстаю, на сколько очков кого-то опережаю. Не слежу за этим.



Денис Шаповалов примерно на той же позиции, что и я. Если выигрывает, у него будет намного больше шансов, чем у меня.Об этом даже не думаю. Играю себе и играю, как сложится, так и сложится. Если получится показать хороший результат и попасть в Лондон, буду очень рад. Если вдруг не попаду в Лондон, то ничего страшного. Даже мыслей не было, что могу туда попасть в этом году, поэтому ничего особо не изменится, если не попаду», — цитирует Рублёва официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге.



Напомним, за две путёвки на Итоговый турнир АТР помимо Рублёва ведут борьбу аргентинец Диего Шварцман, итальянец Маттео Берреттини, француз Гаэль Монфис и канадец Денис Шаповалов.

Шаповалов: Рублёв — один из лучших игроков на планете. Матч будет сложным, но интересным