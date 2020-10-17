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Вавринка и Монфис снялись с турнира в Кёльне

Вавринка и Монфис снялись с турнира в Кёльне
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка и француз Гаэль Монфис отказались от выступления на турнире категории АТР 250, который пройдёт в Кёльне (Германия) с 19 по 25 октября. Об этом сообщает EntryLists. Их места в основной сетке займут американец Стив Джонсон и Алехандро Давидович-Фокина из Испании.

От участия в немецких соревнованиях уже отказались итальянец Лоренцо Сонего, француз Бенуа Пэр, серб Филип Краинович, аргентинец Гидо Пелья и Сэм Куэрри из США, сдавший положительный тест на коронавирус. Их места в сетке займут Джордан Томпсон (Австралия), Жиль Симон (Франция), Йошихито Нишиока (Япония), Теннис Сандгрен (США) и Фернандо Вердаско (Испания).

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