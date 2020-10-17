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Рублёв добыл волевую победу над Шаповаловым и вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге

Рублёв добыл волевую победу над Шаповаловым и вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира категории АТР 500 в Санкт-Петербурге. В полуфинальном матче уроженец Москвы со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграл канадца Дениса Шаповалова.

Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут. 10-я ракетка мира Рублёв 8 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника 8 эйсов, 8 двойных ошибок и один брейк.

За главный трофей соревнований Рублёв поспорит с победителем матча Борна Чорич (Хорватия) — Милош Раонич (Канада).

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев, в прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл Борну Чорича.

Санкт-Петербург. 1/2 финала
17 октября 2020, суббота. 14:10 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Денис Шаповалов
12
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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