Рублёв добыл волевую победу над Шаповаловым и вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге
Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира категории АТР 500 в Санкт-Петербурге. В полуфинальном матче уроженец Москвы со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграл канадца Дениса Шаповалова.
Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут. 10-я ракетка мира Рублёв 8 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника 8 эйсов, 8 двойных ошибок и один брейк.
За главный трофей соревнований Рублёв поспорит с победителем матча Борна Чорич (Хорватия) — Милош Раонич (Канада).
Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября и завершится 18 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев, в прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл Борну Чорича.
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