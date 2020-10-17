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Д. Медведев, Дзюба, Д. Сафина и Ловрен сыграют в выставочном матче на турнире в Петербурге

Д. Медведев, Дзюба, Д. Сафина и Ловрен сыграют в выставочном матче на турнире в Петербурге
Теннис / ATP 0

18 октября на центральном корте St. Petersburg Open состоится выставочный теннисный матч, в котором примут участие экс первая ракетка мира Динара Сафина, чемпионка Открытого чемпионата Франции — 1997 Ива Майоли из Хорватии, защитник футбольного «Зенита» Деян Ловрен и шестая ракетка мира Даниил Медведев.

Игроки будут разделены на две команды, их капитанами будут президент ФК «Зенит», генеральный директор турнира St. Petersburg Open Александр Медведев и капитан ФК «Зенит» Артём Дзюба. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

В этот же день пройдёт финальный матч соревнований, в который уже пробился россиянин Андрей Рублёв. Его соперником станет победитель матча Борна Чорич (Хорватия) — Милош Раонич (Канада).

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев — в прошлогоднем финале он со счётом 6:3, 6:1 обыграл Борну Чорича.

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