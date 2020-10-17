Шаповалов: если давать Рублёву шанс, он им воспользуется

Теннисист из Канады Денис Шаповалов прокомментировал поражение в матче с россиянином Андреем Рублёвым в полуфинале турнира категории АТР 500 в Санкт-Петербурге – 6:4, 3:6, 4:6.
«Я хорошо начал, но потом сопернику удалось повысить свой уровень игры. Так иногда бывает. Думаю, в итоге получился классный матч, мы оба здорово сыграли.
Сначала у меня на моей подаче ушло внимание, а потом Андрей прибавил. Он сейчас действительно в хорошей форме. Если ему давать такой шанс, как я давал сегодня, он этим шансом воспользуется. У меня сегодня был шанс в третьем сете, чтобы сделать брейк, но я им не воспользовался, а потом он отлично сыграл.
Считаю, турнир был классным. Я сыграл три очень хороших матча, а проигрыши бывают. Я начал этот матч очень здорово, но Андрей в отличной форме, и он заслужил победу. Классный бой. Мне нравится играть в Петербурге. Хотел бы снова сюда приехать», — приводит слова Шаповалова пресс-служба турнира.
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