С 19 октября Андрей Рублёв впервые в карьере станет 8-й ракеткой мира

После выхода в финал турнира ATP500 в Санкт-Петербурге россиянин Андрей Рублёв с понедельника, 19 октября, впервые в карьере станет 8-й ракеткой мира. За всю историю в топ-10 входили лишь девять россиян.



Полуфинальный матч в Санкт-Петербурге Андрей Рублёв – Денис Шаповалов значил для обоих теннисистов очень многое как важный момент в борьбе за путёвку на Итоговый чемпионат в Лондоне, куда попадают 8 сильнейших теннисистов сезона. Перед турниром Андрей был 10-й ракеткой мира, а Денис – 12-й. В случае выхода в финал Рублёв становился восьмым, а Шаповалов, если бы завоевал титул, смог бы обойти россиянина.



В итоге Андрей обогнал также итальянца Маттео Берреттини, аргентинца Диего Шварцмана и возглавил гонку за два последних места в Лондоне.

Также Рублёв вышел в свой 4-й финал турнира ATP в сезоне и 5-й за 12 месяцев, учитывая Кубок Кремля-2019. Отметим, что все эти решающие матчи заканчивались для Рублёва титулом.