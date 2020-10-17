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С 19 октября Андрей Рублёв впервые в карьере станет 8-й ракеткой мира

С 19 октября Андрей Рублёв впервые в карьере станет 8-й ракеткой мира
Теннис / ATP 0

После выхода в финал турнира ATP500 в Санкт-Петербурге россиянин Андрей Рублёв с понедельника, 19 октября, впервые в карьере станет 8-й ракеткой мира. За всю историю в топ-10 входили лишь девять россиян.

Полуфинальный матч в Санкт-Петербурге Андрей Рублёв – Денис Шаповалов значил для обоих теннисистов очень многое как важный момент в борьбе за путёвку на Итоговый чемпионат в Лондоне, куда попадают 8 сильнейших теннисистов сезона. Перед турниром Андрей был 10-й ракеткой мира, а Денис – 12-й. В случае выхода в финал Рублёв становился восьмым, а Шаповалов, если бы завоевал титул, смог бы обойти россиянина.

В итоге Андрей обогнал также итальянца Маттео Берреттини, аргентинца Диего Шварцмана и возглавил гонку за два последних места в Лондоне.

Также Рублёв вышел в свой 4-й финал турнира ATP в сезоне и 5-й за 12 месяцев, учитывая Кубок Кремля-2019. Отметим, что все эти решающие матчи заканчивались для Рублёва титулом.

Андрей Рублёв – в финале турнира в Санкт-Петербурге! А ещё он станет 8-й ракеткой мира
В полуфинале Рублёв получил предупреждение, «поработал уборщиком», совершил камбэк и вышел в свой 4-й финал в сезоне.
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