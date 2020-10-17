Чорич второй год подряд сыграет в финале турнира в Санкт-Петербурге. Теперь с Рублёвым

Хорватский теннисист Борна Чорич вышел в финал турнира категории АТР 500 в Санкт-Петербурге. В полуфинальном матче Чорич нанёс поражение канадцу Милошу Раоничу со счётом 1:6, 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 56 минут. Седьмой сеяный Чорич 4 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Шестая ракетка турнира Раонич подал 18 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

За титул турнира категории АТР 500 в Санкт-Петербурге Чорич сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября и завершится 18-го. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев, в прошлогоднем финале со счётом 6:3, 6:1 обыгравший Чорича.