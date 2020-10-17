Рублёв: в матчах с такими, как Шаповалов, чуть ослабишь хватку, он уже заберёт инициативу

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над канадцем Денисом Шаповаловым со счётом 4:6, 6:3, 6:4 и выход в финал турнира категории АТР 500 в Санкт-Петербурге.

«Матч получился очень сложным, всё было на равных, всё зависело буквально от одного розыгрыша. В первом сете на его подаче у меня практически не было шансов, он полностью выиграл первый сет. Я показывал эмоции, поэтому, конечно, заметил, когда он отреагировал на публику. Это было понятно, реакция объяснима. В первом сете эмоционально себя вёл, но эмоции были направлены не на публику, а на себя. Игровые моменты. В целом матч прошёл на очень высоком уровне. Исход решили один-два мяча.

У него нет слабины. Была игра кто первый возьмет инициативу и забьет. Ритм игры с задней линии был очень высоким. И он, и я очень сильно били по мячу. Борьба шла за инициативу, кто первый проявит инициативу, кто первый ударит удобнее и чуть дальше в сторону, тот и выигрывал очки.

Люблю ли играть агрессивно? С такими теннисистами, как Денис, — да. Если ты будешь пытаться держать мяч, он будет это чувствовать, ему это комфортно, он просто размажет тебя по корту, будет забивать, подходить к сетке. Я не настолько хорошо защищаюсь, чтобы пытаться играть с ним в такую игру. У меня тоже агрессивный теннис, и это моя единственная тактика против него: кто из нас играл агрессивнее, тот и брал инициативу. С ним было больше так. С какими-то другими теннисистами, которые, наверное, больше терпят, навязывают медленный темп, с ними, возможно, мне не нужно играть прямо так уж агрессивно. С ними могу больше выжидать, могу дольше дожидаться удобных моментов, мне не нужно так рисковать, потому что знаю, что контролирую розыгрыш. Но с такими игроками, как Денис, если чуть ослабишь хватку, он заберет инициативу. То же самое с моей стороны: если он ослабит, уже я буду брать инициативу. Поэтому играл так агрессивно сегодня», — приводит слова Рублёва официальный сайт турнира.