Чорич: Рублёв показывает лучший теннис в своей жизни, очень жду этого матча

Хорватский теннисист Борна Чорич поделился ожиданиями от финального матча на турнире категории АТР 500 в Санкт-Петербурге, где он сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.

«Наверняка будет очень хороший матч. Андрей показывает лучший теннис в жизни, находится в прекрасной форме, играет невероятно, я наблюдал за ним в последние три месяца. Очень жду этого матча, особенно учитывая, что, когда мы встречались в прошлый раз, я проиграл.

Говорил, что хочу сделать ещё один шаг вперёд в Санкт-Петербурге, то есть выиграть титул? Не рассматривал бы это как серьезный прогноз, просто написал забавы ради, ничего больше. Но правда в том, что, когда приезжаешь на турнир, ты хочешь победить, по крайней мере моя ментальность такова», — приводит слова Чорича «Матч ТВ».

В 2019 году в финале турнира в Санкт-Петербурге Чорич проиграл россиянину Даниилу Медведеву.