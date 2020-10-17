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Кудерметова, Блинкова и Касаткина вышли в финал квалификации в Остраве

Кудерметова, Блинкова и Касаткина вышли в финал квалификации в Остраве
Теннис / WTA 0

Три российские теннисистки вышли в финальный раунд квалификации турнира категории Premier в Остраве (Чехия).

Первая сеяная Вероника Кудерметова за 1 час 34 минуты нанесла поражение швейцарке Стефани Фёгель со счётом 7:6 (7:5), 6:3. За выход в основную сетку Кудерметова сыграет с восьмой ракеткой отборочного турнира Аранчей Рус из Нидерландов.

Дарья Касаткина (10) обыграла американку Бетани Маттек-Сэндс (6:4, 6:2) и встретится с представительницей Чехии Мари Боузковой (2).

Анна Блинкова (5) нанесла поражение Тамаре Зиданшек из Словении (7:6 (7:5), 6:4) и вышла на испанку Сару Соррибес-Тормо (9).

Ещё одна российская участница квалификации, Варвара Грачёва, уступила Ирине Бегу из Румынии — 7:6 (7:5), 2:6, 1:6.

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