Андрей Рублёв — о брошенной бутылке воды: такие всплески мешают, прошу за это прощения

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал эмоциональный эпизод с брошенной бутылкой воды в первом сете полуфинального матча турнира в Санкт-Петербурге с канадцем Денисом Шаповаловым.
При счёте 3:3 канадцу удалось сделать брейк, и Андрей в сердцах швырнул пластиковую бутылку с водой так, что она сломалась и на корте образовались лужи. Рублёв получил предупреждение от арбитра, а также ему пришлось «поработать уборщиком», вытирая за собой покрытие полотенцем. Ему помогал даже Шаповалов.
«Такие всплески мешают. От этого нужно избавляться. Я этого не хотел и не планировал. Когда я проиграл свою подачу, я очень хотел ударить ракеткой, но сдержался. Увидел бутылку и подумал, что ей ничего не будет, но в итоге она разлилась, и я прошу за это прощения. Это было некрасиво, и я не должен был такого себе позволять. Это совершенно точно мешает, и слава Богу, что сегодня такой момент был лишь однажды. После него я весь матч играл на хорошем эмоциональном уровне, без каких-либо срывов. Сам вытер всё полотенцем? Это не оправдывает мой поступок», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира.
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