Матве Мидделкоп: после финала в Санкт-Петербурге сразу пойду к бабушке есть пельмени

Матве Мидделкоп из Нидерландов, который в третий раз вышел в финал парного турнира АТР 500 в Санкт-Петербурге, поделился секретом своего успеха.

«Не знаю почему, но я играю здесь так здорово! Хотя, конечно, я знаю, почему. В Петербурге мои корни, и я всегда чувствую большую поддержку, когда играю здесь. В Петербурге всегда здорово играть.

Сюда не всегда легко попасть, особенно сейчас из-за пандемии коронавируса – было очень непросто сюда приехать. Но завтра я планирую сыграть свой матч, а после этого сразу пойду к бабушке есть пельмени. Я проведу с ней весь вечер и уеду на следующий день. Это будет лучшим событием завтрашнего дня: я смогу её увидеть, обнять и поцеловать. Я просил её не готовить много еды, но знаю, что завтра стол будет ломиться от блюд. Так что завтра будет очень хороший день.

Придёт ли бабушка на финал? Нет, ей уже 93, она не очень хорошо себя чувствует. У неё сейчас больше постельный режим, плюс ограничения, связанные с COVID-19. Она будет смотреть мой матч по телевизору. О ней заботятся специальные люди, они помогут ей всё включить. Она очень мной гордится, так что сразу после финала я приму душ и прямиком отправлюсь к ней. Очень жду момента, когда смогу её обнять, это одно из самых лучших чувств, будет приятнее, конечно, приехать к ней с трофеем», — приводит слова Матве Мидделкопа пресс-служба турнира.