Ястремская потренировалась в отеле перед турниром в Остраве. Видео

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выложила на своей странице в «Твиттере» новое видео — под музыку она проводит домашнюю тренировку. Теннисистка завтра стартует на соревнованиях в Остраве и поддерживает форму в гостиничном номере.
Видео доступно на официальной странице Даяны Ястремской в «Твиттере».
20-летняя Ястремская — 29-я ракетка мира. В этом сезоне украинка провела 27 матчей, в 17 из которых одержала победу. В 2019 году Даяна выиграла два турнира категории WTA — в Страсбурге и Хуа-Хине.
Ранее стало известно о прекращении сотрудничества Даяны и одного из лучших тренеров в женском теннисе — Саши Бажина. В дуэте они работали с конца прошлого года. Ранее Бажин привёл японку Наоми Осаку к победам на двух турнирах «Большого шлема» и званию первой ракетки мира.
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