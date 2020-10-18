Надаль: минувший «Ролан Гаррос» стал самым неблагоприятным в моей карьере

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказала о сложностях, с которыми столкнулся в ходе Открытого чемпионата Франции — 2020.



«Не думаю, что выиграю турнир каждый раз, когда приезжаю в Париж. Тем не менее всякий раз я в восторге от того, что имею возможность завоевать титул. Говорил в начале турнира, могу повторить и сейчас: минувший „Ролан Гаррос“ стал самым неблагоприятным в карьере — и из-за условий, в которых проводился турнир и из-за уровня подготовки перед ним», — цитирует Надаля Tennis World USA.



Перед стартом «Ролан Гаррос» у Надаля было лишь 19 матчей в этом сезоне. Невзирая на то что после возобновления сезона он провёл лишь три официальные встречи, грунтовый мэйджор он выиграл, не отдав соперникам ни одного сета.

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