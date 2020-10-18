Александрова сыграет с Контавейт на старте турнира в Остраве

Состоялась жеребьёвка турнира категории Premier в Остраве (Чехия), на основе которой сформирована сетка турнира.



Первый номер посева украинка Элина Свитолина, чешка Каролина Плишкова (2) и представительницы Беларуси Арина Соболенко (3) и Виктория Азаренко (4) стартуют со второго раунда.



Россиянка Екатерина Александрова встретится с восьмой сеяной Анетт Контавейт из Эстонии. Украинка Даяна Ястремская сыграет с Дженнифер Брэйди из США.



Также борьбу за выход в основную сетку турнира продолжают россиянки Вероника Кудерметова, Анна Блинкова и Дарья Касаткина — сегодня, 18 октября они проведут свои матчи в финале квалификации.



Соревнования в Чехии будут проходить с 19 по 26 октября.