Александрова сыграет с Контавейт на старте турнира в Остраве
Состоялась жеребьёвка турнира категории Premier в Остраве (Чехия), на основе которой сформирована сетка турнира.
Первый номер посева украинка Элина Свитолина, чешка Каролина Плишкова (2) и представительницы Беларуси Арина Соболенко (3) и Виктория Азаренко (4) стартуют со второго раунда.
Россиянка Екатерина Александрова встретится с восьмой сеяной Анетт Контавейт из Эстонии. Украинка Даяна Ястремская сыграет с Дженнифер Брэйди из США.
Также борьбу за выход в основную сетку турнира продолжают россиянки Вероника Кудерметова, Анна Блинкова и Дарья Касаткина — сегодня, 18 октября они проведут свои матчи в финале квалификации.
Соревнования в Чехии будут проходить с 19 по 26 октября.
- 18 октября 2020
-
10:59
-
09:26
-
00:41
-
00:19
- 17 октября 2020
-
23:55
-
23:31
-
22:42
-
22:25
-
21:18
-
20:48
-
19:47
-
19:00
-
18:07
-
17:48
-
17:00
-
16:50
-
16:23
-
16:08
-
15:32
-
14:46
-
14:46
-
13:27
-
12:34
-
12:00
-
11:12
-
10:25
-
09:51
-
09:51
-
09:25
-
00:59
-
00:21
- 16 октября 2020
-
23:50
-
23:15
-
23:05
-
22:33
Партнерский контент