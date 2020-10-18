Свёнтек — о задачах после победы на «РГ»: хочу стабильно показывать такой уровень тенниса

Польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о задачах, поставленных после сенсационной победы на «Ролан Гаррос».



«Невзирая на то что выиграла „Ролан Гаррос“, знаю, что моя игра далеко не идеальна. Нужно продолжать работать над прогрессом.



Нужно понимать, что женский тур нестабилен, именно поэтому мы видим так много разных чемпионок ТБШ. У нас нет доминирующих игроков по типу Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.



Именно поэтому сейчас хочу поставить единственную цель — стабильно играть на высоком уровне и добиваться серьёзных результатов. Прекрасно понимаю, что будет непросто, но стремлюсь к этому», — цитирует Свёнтек Tennis World USA.

Ига Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос», но получила на $ 1 млн меньше Кенин в Австралии Ига Свёнтек из Польши подняла над головой Кубок Сюзан Ленглен и получила чек на 1,6 млн евро. Но это гораздо меньше, чем на других «Шлемах».