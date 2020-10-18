Энди Маррей: единственным игроком, которого боялся, был Марат Сафин

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей рассказал, был ли в туре теннисист, которого он боялся.

«Единственным игроком, которого боялся, был Марат Сафин. Даже не знаю почему конкретно. Играл с ним в Цинциннати в 2005 году, когда был молод. Несколько раз разговаривал с ним, он был довольно милым, но иногда было непросто. Не знаю, может быть, я ему не нравился», — приводит слова Маррея The Guardian.

На «Мастерсе» в Цинциннати в 2005 году Маррей со счётом 4:6, 6:1, 1:6 проиграл Сафину. После этого они ни разу не встречались в официальных матчах.

Сафин — бывшая первая ракетка мира, победитель 15 турниров ATP в одиночном разряде, в том числе Australian Open (2005) и US Open (2000).