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Серб Ласло Джере выиграл грунтовый турнир на Сардинии, обыграв Марко Чеккинато

Серб Ласло Джере выиграл грунтовый турнир на Сардинии, обыграв Марко Чеккинато
Теннис / ATP 0

Серб Ласло Джере стал победителем грунтового турнира категории «250» на Сардинии (Италия). В матче за главный трофей турнира он со счётом 7:6 (7:3), 7:5 обыграл итальянца Марко Чеккинато.

Продолжительность встречи составила. Джере 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету его соперника 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

В матче 1/2 финала Джере обыграл 18-летнего итальянца Лоренцо Мусетти, Чекинатто — серба Данилу Петровича.

Для 25-летнего Джере это второй выигранный турнир ATP в карьере. В 2019 году он стал чемпионом турнира категории «500» в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Турнир на Сардинии проводился впервые. Призовой фонд соревнований составил $ 271 345.

Сардиния. Финал
18 октября 2020, воскресенье. 13:05 МСК
Марко Чеккинато
103
Италия
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 3 		5  
7 7 		6  
         
Ласло Джере
74
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
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