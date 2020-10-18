А. Зверев обыграл Оже-Альяссима в финале турнира в Кёльне

Немец Александр Зверев выиграл турнир категории «250» в Кёльне (Германия). В финальном матче соревнований он со счётом 6:3, 6:3 обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. Седьмая ракетка мира Зверев 1 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Оже-Альяссима 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк.

В полуфинале Оже-Альяссим нанёс поражение испанцу Роберто Баутисте-Агуту — 6:3, 1:6, 6:3, Зверев — испанцу Алехандро Давидович Фокине — 7:5, 7:6 (7:3).

Соревнования в Кёльне проходили впервые. Призовой фонд турнира составлял € 325 тыс. С 19 по 25 октября в том же городе будет проводиться второй турнир на харде.