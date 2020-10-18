Феликс Оже-Альяссим проиграл все шесть финалов, в которые выходил

Поражение от немца Александра Зверева в финале турнира в Кёльне (Германия) стало для канадца Феликса Оже-Альяссима шестым из шести возможных. До этого он пять раз выходил в финал турниров ATP и все пять раз проиграл:
24 февраля 2019 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) — Ласло Джере (3:6, 5:7),
25 мая 2019 года в Лионе (Франция) — Бенуа Пэру (4:6, 3:6),
16 июня 2019 года в Штуттгарте (Германия) — Маттео Берреттини, (4:6, 6:7),
16 февраля 2020 года в Роттердаме (Нидерланды) — Гаэлю Монфису (2:6, 4:6),
23 февраля 2020 года в Марселе (Франция) — Стефаносу Циципасу (3:6, 4:6).
Звереву Оже-Альяссим проиграл со счётом 3:6, 3:6. Соревнования в Кёльне проходили впервые. Призовой фонд турнира составлял € 325 тыс. С 19 по 25 октября в том же городе будет проводиться второй турнир на харде.
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