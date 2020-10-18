Касаткина и Кудерметова вышли в основную сетку турнира в Остраве
Две российские теннисистки вышли из квалификации в основную сетку турнира категории Premier в Остраве (Чехия).
В финальном раунде квалификации первая сеяная Вероника Кудерметова нанесла поражение восьмой ракетке отборочного турнира Аранче Рус из Нидерландов со счётом 7:5, 6:2.
Дарья Касаткина (10) обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову (2) – 6:4, 5:7, 7:5.
Анна Блинкова (5) не сумела завершить матч с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (9), отказавшись от продолжения встречи при счёте 6:4, 2:5.
Также в основной сетке турнира категории Premier в Остраве выступит россиянка Екатерина Александрова, которая в первом круге встретится с восьмой сеяной Анетт Контавейт из Эстонии. Соперницы Касаткиной и Кудерметовой станут известны позднее.
Александрова сыграет с Контавейт на старте турнира в Остраве
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