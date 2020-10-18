Андрей Рублёв выиграл турнир в Санкт-Петербурге, завоевав четвёртый титул в сезоне

Российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира категории АТР 500 в Санкт-Петербурге. В решающем матче Рублёв нанёс поражение хорвату Борне Чоричу со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.

Рублёв подал 7 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх. Чорич 8 раз подал навылет, четырежды ошибся на подаче и не получил ни одного шанса взять подачу россиянина.

Рублёв и Чорич в четвёртый раз встречались друг с другом в официальных матчах, все победы в них одержал россиянин.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финала Андрей Рублёв – Борна Чорич на турнире в Санкт-Петербурге.

Для Рублёва титул стал шестым в карьере и четвёртым в сезоне-2020. Ранее он побеждал на турнирах в Гамбурге, Аделаиде и Дохе.