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Андрей Рублёв выиграл турнир в Санкт-Петербурге, завоевав четвёртый титул в сезоне

Андрей Рублёв выиграл турнир в Санкт-Петербурге, завоевав четвёртый титул в сезоне
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира категории АТР 500 в Санкт-Петербурге. В решающем матче Рублёв нанёс поражение хорвату Борне Чоричу со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.

Рублёв подал 7 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх. Чорич 8 раз подал навылет, четырежды ошибся на подаче и не получил ни одного шанса взять подачу россиянина.

Рублёв и Чорич в четвёртый раз встречались друг с другом в официальных матчах, все победы в них одержал россиянин.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финала Андрей Рублёв – Борна Чорич на турнире в Санкт-Петербурге.

Для Рублёва титул стал шестым в карьере и четвёртым в сезоне-2020. Ранее он побеждал на турнирах в Гамбурге, Аделаиде и Дохе.

Санкт-Петербург. Финал
18 октября 2020, воскресенье. 16:40 МСК
Борна Чорич
27
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4  
7 7 		6  
         
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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