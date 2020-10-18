Андрей Рублёв стал пятым россиянином, выигравшим турнир в Санкт-Петербурге

22-летний Андрей Рублёв стал пятым российским теннисистом, выигравшим домашний турнир в Санкт-Петербурге. Ранее трофей доставался Евгению Кафельникову (1995), Марату Сафину (2000, 2001), Михаилу Южному (2004) и Даниилу Медведеву (2019).

С учётом победы на Кубке Кремля – 2019 Рублёв продлил победную серию на родине до 10 матчей.

Завоевав 500 очков за победу на турнире в Санкт-Петербурге, Рублёв станет восьмым в обновлённом рейтинге АТР. Аналогичную позицию россиянин занимает и в гонке за попадание на Итоговый турнир АТР в Лондон. Идущего девятым аргентинца Диего Шварцмана Рублёв опережает на 249 очков.



В финале турнира в Санкт-Петербурге Рублёв за 1 час 39 минут нанёс поражение хорвату Борне Чоричу со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Судьбу встречи решил единственный брейк, сделанный Рублёвым во втором сете.