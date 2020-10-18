Андрей Рублёв: трофей на день рождения? Даже не думал об этом, но приятно

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу на турнире в Санкт-Петербурге.

В финале Рублёв нанёс поражение хорвату Борне Чоричу со счётом 7:6 (7:5), 6:4. На тай-брейке первого сета россиянин смог отыграться со счёта 2:5. Судьбу встречи решил единственный брейк, сделанный Рублёвым во втором сете.

«Что помогло выстоять на тай-брейке? Какое-то везение, мяч попал в сетку, потом в аут, потом опять в маленький аут и так далее. В итоге смог перехватить инициативу, выиграть тай-брейк. Но это спорт, такое случается, поэтому сегодня был мой день.

Я бы сказал, что Борна всегда борется до конца, неважно, проигрывает или выигрывает. Он всегда старается отдать себя полностью, он хороший игрок, обыгрывал всех топов — и Надаля, и Федерера, и Маррея. Он нереально хороший человек.

Буду ли я всегда делать себе такие подарки в виде трофеев на день рождения? Ну, день рождения у меня через два дня, я даже не думал об этом, но это приятно», — приводит слова Рублёва сайт «Матч ТВ».

20 октября Рублёву исполнится 23 года.