Чорич — Рублёву: не люблю проигрывать, но если ещё придётся, то только тебе

Хорватский теннисист Борна Чорич, уступивший в финале турнира в Санкт-Петербурге россиянину Андрею Рублёву, после матча поздравил соперника с победой.

«Непросто говорить речь, когда занимаешь второе место. Я хочу поздравить Андрея. Наблюдаю за тобой в течение нескольких месяцев, ты показываешь невероятный теннис. Я не люблю проигрывать, но если бы мне пришлось проиграть ещё, то только тебе, Андрей. Поздравляю всю вашу команду.

Я возвращаюсь на этот турнир уже 4-5 лет, и это происходит не просто так. Я хочу поблагодарить организаторов — Александра Медведева, Иву Майоли за такой потрясающий турнир. И, конечно, спасибо, фанатам. Это не было легко для нас, но спасибо, что вы пришли, несмотря на ситуацию. Благодаря вашей поддержке турнир был успешным. Большое спасибо моей команде, некоторых из них нет со мной, но спасибо им. Надеюсь, что однажды я смогу победить здесь», — приводятся слова Чорича на сайте «Матч ТВ».

Чорич второй год подряд играл в финале этих соревнований. В прошлом сезоне он проиграл россиянину Даниилу Медведеву.