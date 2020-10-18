Андрей Рублёв: выиграть этот турнир — самое особенное, что у меня было в карьере

Российский теннисист Андрей Рублёв объяснил, почему ему было важно выиграть турнир в Санкт-Петербурге. В финале Рублёв одержал победу над хорватом Борной Чоричем со счётом 7:6 (7:5), 6:4. В первом сете он отыгрался, уступая 2:5 на тай-брейке, а во втором – сделал единственный брейк за матч.

«Это самый важный турнир. Узнал, что у меня умерла бабушка после матча со Стефаносом Циципасом в Париже. Потом я полетел в Москву на похороны и оттуда уже в Санкт-Петербург. Выиграть этот турнир — это самое особенное, что у меня было в карьере», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира.

Рублёв проиграл Циципасу в четвертьфинале «Ролан Гаррос» 7 октября, турнир в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября.

После завоевания четвёртого титула в сезоне Рублёв, которому 20 октября исполнится 23 года, впервые в карьере станет восьмой ракеткой мира.

«Безумно рад стать восьмым в мире. Каждая строчка вверх — это много значит. Я продолжаю работать, есть в чём прибавить, есть что улучшить, и, надеюсь, удастся стать ещё лучше в следующем сезоне», — сказал Рублёв.