Андрей Рублёв: выиграть этот турнир — самое особенное, что у меня было в карьере

Российский теннисист Андрей Рублёв объяснил, почему ему было важно выиграть турнир в Санкт-Петербурге. В финале Рублёв одержал победу над хорватом Борной Чоричем со счётом 7:6 (7:5), 6:4. В первом сете он отыгрался, уступая 2:5 на тай-брейке, а во втором – сделал единственный брейк за матч.
«Это самый важный турнир. Узнал, что у меня умерла бабушка после матча со Стефаносом Циципасом в Париже. Потом я полетел в Москву на похороны и оттуда уже в Санкт-Петербург. Выиграть этот турнир — это самое особенное, что у меня было в карьере», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира.
Рублёв проиграл Циципасу в четвертьфинале «Ролан Гаррос» 7 октября, турнир в Санкт-Петербурге стартовал 12 октября.
После завоевания четвёртого титула в сезоне Рублёв, которому 20 октября исполнится 23 года, впервые в карьере станет восьмой ракеткой мира.
«Безумно рад стать восьмым в мире. Каждая строчка вверх — это много значит. Я продолжаю работать, есть в чём прибавить, есть что улучшить, и, надеюсь, удастся стать ещё лучше в следующем сезоне», — сказал Рублёв.
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