Энди Маррей снялся со второго турнира в Кёльне из-за травмы

Трёхкратный победитель турниров серии «Большого шлема» британец Энди Маррей снялся со второго турнира в Кёльне (Германия), который пройдет на следующей неделе, сообщает The Telegraph.
У британца обострение старой травмы – тендинита поясничной мышцы, которая соединяет позвоночник с бедром. На ту же проблему он жаловался после US Open, после чего сыграл на «Ролан Гаррос» и первом турнире в Кёльне.
Однако 33-летний Маррей не планирует досрочно завершать сезон-2020. Скорее всего, теннисист также пропустит турнир в Вене в конце октября, но рассчитывает сыграть на «Мастерсе» в Париже (2-8 ноября).
Со второго турнира в Кёльне также снялся Роберто Баутиста-Агут. Их места в основной сетке займут лаки-лузеры – австралиец Алексей Попырин и индиец Сумит Нагал.
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