Андрей Рублёв впервые в карьере стал восьмой ракеткой мира

ATP опубликовал обновлённый рейтинг от 19 октября. Российский теннисист Андрей Рублёв впервые в своей карьере стал восьмой ракеткой мира. Напомним, В финале турнира в Санкт-Петербурге Рублёв за 1 час 39 минут нанёс поражение хорвату Борне Чоричу со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Судьбу встречи решил единственный брейк, сделанный Рублёвым во втором сете.

Рейтинг ATP. 19 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 740.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.

5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925.

6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 5890.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4855.

8 (10). Андрей Рублёв (Россия) — 3429.

9 (8). Диего Шварцман (Аргентина) — 3180.

10 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3075

...

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2200.