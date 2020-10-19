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Андрей Рублёв впервые в карьере стал восьмой ракеткой мира

Андрей Рублёв впервые в карьере стал восьмой ракеткой мира
Теннис / ATP 0

ATP опубликовал обновлённый рейтинг от 19 октября. Российский теннисист Андрей Рублёв впервые в своей карьере стал восьмой ракеткой мира. Напомним, В финале турнира в Санкт-Петербурге Рублёв за 1 час 39 минут нанёс поражение хорвату Борне Чоричу со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Судьбу встречи решил единственный брейк, сделанный Рублёвым во втором сете.

Рейтинг ATP. 19 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 740.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.
5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925.
6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 5890.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4855.
8 (10). Андрей Рублёв (Россия) — 3429.
9 (8). Диего Шварцман (Аргентина) — 3180.
10 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3075
...
17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2200.

Рублёв выиграл турнир в Санкт-Петербурге и догнал Джоковича по числу титулов в сезоне
А ещё Андрей Рублёв возглавил гонку за последние две путёвки на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.
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