Андрей Рублёв впервые в карьере стал восьмой ракеткой мира

ATP опубликовал обновлённый рейтинг от 19 октября. Российский теннисист Андрей Рублёв впервые в своей карьере стал восьмой ракеткой мира. Напомним, В финале турнира в Санкт-Петербурге Рублёв за 1 час 39 минут нанёс поражение хорвату Борне Чоричу со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Судьбу встречи решил единственный брейк, сделанный Рублёвым во втором сете.
Рейтинг ATP. 19 октября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 740.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.
5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925.
6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 5890.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4855.
8 (10). Андрей Рублёв (Россия) — 3429.
9 (8). Диего Шварцман (Аргентина) — 3180.
10 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3075
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17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2200.
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