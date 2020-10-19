Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Наоми Осака — лучшая теннисистка сентября, Ига Свёнтек — «Прорыв месяца»

Наоми Осака — лучшая теннисистка сентября, Ига Свёнтек — «Прорыв месяца»
Теннис / WTA 0

Победительница Открытого чемпионата США японка Наоми Осака по результатам голосования признана лучшей теннисисткой сентября, сообщается на официальном сайте WTA.

За победу в номинации Осака боролась с соперницей по финалу US Open Викторией Азаренко из Беларуси и чемпионкой грунтового турнира в Риме (Италия) Симоной Халеп.

В номинации «Прорыв месяца» победу одержала победительница Открытого чемпионата Франции — Ига Свёнтек из Польши. По итогам голосования она обошла финалистку турнира Надию Подорошку из Аргентины и итальянку Мартину Тревизан, достигшую четвертьфинальной стадии соревнований.

В августе звания лучшей теннисистки удостоилась Симона Халеп, в номинации «Прорыв месяца» победила Мария Саккари из Греции.

Свёнтек — о задачах после победы на «РГ»: хочу стабильно показывать такой уровень тенниса
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020