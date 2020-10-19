Наоми Осака — лучшая теннисистка сентября, Ига Свёнтек — «Прорыв месяца»
Победительница Открытого чемпионата США японка Наоми Осака по результатам голосования признана лучшей теннисисткой сентября, сообщается на официальном сайте WTA.
За победу в номинации Осака боролась с соперницей по финалу US Open Викторией Азаренко из Беларуси и чемпионкой грунтового турнира в Риме (Италия) Симоной Халеп.
В номинации «Прорыв месяца» победу одержала победительница Открытого чемпионата Франции — Ига Свёнтек из Польши. По итогам голосования она обошла финалистку турнира Надию Подорошку из Аргентины и итальянку Мартину Тревизан, достигшую четвертьфинальной стадии соревнований.
В августе звания лучшей теннисистки удостоилась Симона Халеп, в номинации «Прорыв месяца» победила Мария Саккари из Греции.
Свёнтек — о задачах после победы на «РГ»: хочу стабильно показывать такой уровень тенниса
- 19 октября 2020
-
09:50
-
09:23
-
01:59
-
00:13
- 18 октября 2020
-
22:31
-
22:22
-
21:31
-
20:59
-
20:15
-
20:06
-
19:58
-
19:30
-
19:17
-
19:08
-
19:01
-
18:23
-
17:57
-
16:46
-
16:30
-
15:30
-
15:10
-
14:57
-
14:23
-
13:46
-
12:42
-
12:03
-
11:39
-
10:59
-
09:26
-
00:41
-
00:19
- 17 октября 2020
-
23:55
-
23:31
-
22:42
-
22:25
Партнерский контент